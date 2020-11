Saturation des déchets spéciaux à Intradel : une conséquence de la situation sanitaire

Intradel, l’intercommunale liégeoise de traitements des déchets, est confrontée à une saturation des déchets spéciaux dans ses recyparcs.

Les déchets spéciaux, ce sont les petits déchets toxiques produits au sein des ménages comme les pots de peinture ou de vernis, les détergents, les insecticides, les piles, batteries et accumulateurs ou encore les tubes néons et les ampoules économiques, par exemple. Ces déchets nécessitent une prise en charge et un traitement spécifiques.

Comment expliquer que les recyparcs d’Intradel soient saturés pour ce type de déchets ? A cette question, Jean-Jacques De Paoli, le porte-parole de l’intercommunale, répond : "On l’explique de deux manières. Les citoyens sont partiellement confinés. Pendant ce confinement, même si c’est de manière légère, beaucoup de citoyens ont décidé de faire quelques menus travaux de bricolage chez eux : de peinture, par exemple. Deuxième explication, c’est que le covid touche nos trois sous-traitants chargés de l’évacuation et du traitement. Il y a moins d’enlèvements. Au niveau du tri, ça pose problème également et aussi au niveau de l’élimination.".

Intradel a observé une augmentation d’environ 50% des quantités de déchets spéciaux amenés dans les recyparcs par les citoyens. Que leur recommande l’intercommunale ? "De postposer autant que possible la venue au recyparc pour ce type de déchets, puisque pour le reste ça fonctionne normalement. Et, toujours, le même conseil : téléphoner avant de s’y rendre pour voir si l’espace pour stocker ces déchets spéciaux est disponible ou non. Si on a un pot de peinture, ou même trois ou quatre, vides, les garder dans un coin d’une cave, il n’y a pas un risque particulier lié à cela. Si on pense à de la pâte à bois ou du silicone qu’on utilise dans la cuisine ou en sanitaire, etc., ce ne sont pas vraiment des produits dangereux mais ce sont des produits qui ont une composition chimique qui nécessite un traitement particulier pour leur élimination."