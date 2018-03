Satisfaction moyenne des Liégeois par rapport à leur ville, selon un questionnaire du cdH

"Comment vivez-vous Liège ?", c'est la question que le cdH de Liège ville a posé aux Liégeois au moyen d'un questionnaire via courrier et réseau social. 252 réponses lui sont parvenues. Les scores d'appréciations générales autour de différents thèmes y sont souvent juste au-dessus ou en dessous de la moyenne.

Par exemple, l’appréciation globale de la ville se situe, selon les âges, entre 6,2 et 6,4 sur 10. L’évaluation de la mobilité se situe quant à elle sous la moyenne avec un score oscillant entre 4,4 et 4,9 sur 10. La politique urbanistique est quant à elle côté entre 4,7 et 5,3 sur 10.

Des suggestions étaient aussi proposées aux personnes interrogées. Celles-ci ont sans surprise été évaluées très positivement, la réponse semblant dès le départ très évidente. Exemples : 91,9 pc des moins de 35 ans favorables à un accès gratuit aux musées et expositions pour les moins de 26 ans ; 78,8 pc des plus de 66 ans favorables à la mise à disposition de conseils ou de services pour adapter un logement afin d’y permettre de garder son autonomie ; ou encore 81,3 pc de favorables à un soutien communal aux commerces qui privilégient des fournisseurs locaux

Certains enseignements sont quand même à tirer du questionnaire. C'est ce que fait Benjamin Bodson, le président des Jeunes cdH de Liège : " On voit que les Liégeois et les Liégeoises sont relativement satisfaits de leur ville, mais que sur certains sujets comme la mobilité ou les questions urbanistiques, ils ont des choses à redire et attendent du monde politique des suggestions, tout en souhaitant aussi produire des suggestions. Il y a une volonté d’avoir des institutions communales transparentes, dont les subsides accordés sont faciles d’accès, et aussi une volonté de réorganiser les transports en commun dans la ville de Liège. Voilà deux exemples de choses évidentes qui ressortent du questionnaire ", détaille-t-il.

Les résultats de l'enquête serviront de base à l'élaboration du programme du cdH liégeois pour les prochaines élections communales.