Sart-lez-Spa: 30.000 visiteurs attendus à la fête des Vieux Métiers

Beaucoup l'attendaient depuis 5 ans: la fête des Vieux Métiers de Sart revient. La 12ème édition se déroulera samedi et dimanche. Une organisation d'envergure qui nécessite de longs mois de préparation et qui a accueilli 30.000 visiteurs en 2013 venus de tout le pays et de l'étranger. Comme lors des éditions précédentes, la fête permettra à de nombreux artisans de refaire les gestes du début du 20ème siècle aux quatre coins du village et ce, avec une grande authenticité.

120 activités sur 100 sites

C’est en 1976 que l’instituteur du village de Sart, José Laurent, crée la fête des Vieux Métiers pour montrer au grand public les gestes que les habitants posaient aux alentours de 1900 en milieu rural, gestes qui n’existent plus aujourd’hui. José Laurent: "Ça se passe dans un village qui est rendu tout à fait piétonnier, Sart-lez-Spa, et les métiers s'exercent non pas au milieu d'un chapiteau ou d'une prairie, mais dans les maisons, l'authenticité étant une valeur qu'on veut souligner".

120 activités seront proposées sur 100 sites différents. Les artisans exerceront chez les habitants les métiers de la pierre, de la terre, du fer, du bois, du verre, de la laine, du cuir, et bien sûr les travaux à la ferme. José Laurent: "L'artisan, il est dans son atelier, et il montre le geste, il explique, il prête parfois l'outil quand ce n'est pas trop dangereux".

L’authenticité, maître-mot

Les 1500 bénévoles seront habillés façon 1900, on mangera les plats typiquement wallons: stron de poye, makèye, et autre matoufèt, dans un village vierge de toute banderole publicitaire. René Pirnay, président du comité culturel de Sart-Jalhay: "On a démarré en 76 avec une fête de village, donc pas une foire, pas de sponsors, pas de publicité".

Pendant deux jours, Sart va reprendre racine: nos r’prindans rècène, c’est d’ailleurs la devise wallonne de la fête. On y attend 30.000 visiteurs.

La 12ème fête des Vieux Métiers, organisée par le comité culturel de Sart-Jalhay, c'est donc pour ce week-end: les artisans seront au travail dans leur atelier de 10 à 19h les deux jours. L'entrée est gratuite mais vous pouvez donner ce que vous voulez pour obtenir le programme reprenant notamment les lieux où les artisans travaillent dans le village.