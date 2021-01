Sart: Jenny, épicière de 81 ans, épuisée par les critiques de l'AFSCA

L'épicière du village de Sart, Jenny, 81 ans, est dans tous ses états. A quelques mois de l'arrêt de ses activités en raison de son âge, elle est en conflit avec l'AFSCA qui vient de la contrôler pas moins de six fois depuis le mois de juin dernier, notamment à la suite de dénonciations. Des denrées ont été scellées et l'épicière est menacée d'amendes. Nous nous sommes rendus "Chez Jenny", sur la place du village de Sart, pour en savoir un peu plus sur les raisons des visites multiples de l'AFSCA.

Six contrôles depuis juin

L’épicerie de Jenny sur la place de Sart fonctionne depuis 1960. - © RTBF - Philippe Collette

A Sart, tout le monde fréquente l’épicerie "Chez Jenny ", même les touristes de passage. C’est encore la vraie épicerie de village où l’on trouve de tout, avec un service personnalisé. Jenny, l’épicière, tient son commerce depuis plus de 60 ans, paisiblement, sauf ces derniers mois car depuis juin, l’AFSCA a contrôlé six fois l’épicerie: "Au départ, c'était un contrôle normal. Et puis après, ils ont eu la plainte d'un client pour certaines choses, une date passée, des œufs de ferme qui n'étaient pas bons, un légume fripé dans le rayon des légumes. J'en oublie, c'est certain, j'ai une tête comme un seau" confie Jenny.

Des œ ufs de ferme scellés

Lors du dernier contrôle, la semaine passée, l’AFSCA est venue mettre sous scellé des œufs de ferme: "Je ne peux pas vendre d’œufs de ferme, là je suis en tort, mais toujours pour faire plaisir aux clients, j'ai continué. Je peux être taxée pour ça. En fait, je peux les vendre, mais avec facture et cachet du client, que je n'avais pas".