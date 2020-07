Sart: du fromage local 24h/24 grâce à un distributeur automatique

Une machine automatique qui distribue du fromage, moyennant paiement bien sûr, voilà qui est pour le moins insolite. Vous pourrez la trouver depuis quelques jours dans le centre du village de Sart. Elle propose à la vente automatisée "le Sarté", un fromage fabriqué dans une ferme toute proche.

Du Sarté jeune ou du vieux Sarté

Le Sarté est un fromage d'alpage créé en 2014 par Nathalie Thorez. La fromagère avait trop de travail avec les clients venus acheter son produit à sa ferme. Elle a donc investi dans un distributeur: "Vous venez soit avec des pièces ou avec des cartes sans contact. Il suffit de sélectionner le plateau qui vous intéresse avec le morceau de Sarté qui vous convient, d'introduire l'argent ou de passer votre carte, et la petite porte du côté s'ouvre pour retirer votre produit" explique Nathalie Thorez. "On a toujours deux sortes de Sarté. On a le Sarté jeune qui va aller de six à neuf mois d'affinage, et le vieux Sarté qui, lui, va démarrer de 12 à 15 mois".

Pour les locaux ... et les touristes

Le Sarté est un fromage à pâte cuite, au lait cru d'été: "Qui dit lait d'été dit uniquement du lait de pâturage" explique la fromagère. "Et c'est un produit fermier car c'est un produit qui est fait uniquement avec le lait de mon troupeau".

La machine a été placée pour les Sartois, "mais il y a également tout le côté touristique" précise Nathalie Thorez. "Cela permet d'emporter un petit souvenir gourmand pour rentrer à la maison".