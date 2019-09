Sapins, guirlandes…C'est Noël en septembre dans une boutique liégeoise

Un magasin éphémère, ouvert jusqu’au 21 janvier, propose dès ce mois de septembre des articles entièrement dédiés à l’ambiance et à la décoration de Noël dans une galerie commerçante. On y trouve des sapins, des boules, des guirlandes et des éclairages. Les personnages animés comme des Pères Noël ou des lutins sont aussi présents en nombre dans le magasin.