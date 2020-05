Santé féminine: Mithra signe un accord commercial en Suisse

La société liégeoise Mithra, spécialisée dans la santé féminine, a signé un accord de commercialisation en Suisse de son anneau vaginal contraceptif "Myring".

L'accord a été conclu avec la société Gynial, qui est déjà en charge de la commercialisation de Myring en Autriche. En Suisse, le marché des anneaux contraceptifs est estimé à environ huit millions d'euros par an.

Au total, Mithra a octroyé des licences Myring couvrant 31 pays, dont les trois plus grands marchés mondiaux (USA, Allemagne et Italie). "Après des lancements commerciaux réussis en République tchèque, en Belgique, au Luxembourg et en Allemagne, d'autres lancements devraient suivre en Europe, où Mithra a déjà obtenu 21 autorisations de mise sur le marché sur les 23 attendues", précise la société wallonne dans un communiqué.

Afin de répondre à la demande croissante, Mithra a augmenté sa capacité de production à près de deux millions d'anneaux pour l'année 2020.