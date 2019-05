Samuel Nemes (PTB) : le prof de math devient député wallon

Le PTB a augmenté ses scores partout en Province de Liège. A la Région wallonne, ils seront finalement quatre à rejoindre les strapontins namurois : Alice Bernard, Julien Liradelfo et Laure Lekane pour Liège. Samuel Nemes sera élu pour la circonscription de Verviers. Et cette élection, elle n’était pas vraiment prévue. Le PTB double en effet son nombre de députés issus de la Province de Liège.

Samuel Nemes est d’origine verviétoise et réside à La Calamine. Il est professeur de mathématiques dans une école secondaire de Verviers. Il est allé en classe, comme d’habitude, ce lundi matin, après une courte nuit. Dimanche soir, tard dans la nuit, c’était un homme heureux « Quand je vois qu’on a réussi à faire 18% pour Dison par exemple, on peut vraiment être très très contents du travail qu’on a mené sur place avec les militants parce que c’est grâce à ça qu’on a réussi à percer comme ça. Aux élections communales, on avait réussi à faire trois élus sur Verviers. On a fait pas mal de chemin avec la section. C’est vraiment pour nous un signe qu’on arrive avec une certaine maturité là où on a décidé de se construire avec le parti ».

Dison est l’une des communes où le PTB est le plus performant. Qu’est-ce qui explique un tel score ? Samuel Nemes : « Je pense que vu la situation à Dison, une situation comme à Verviers où on est dans des communes qui sont très pauvres, avec des gens très précaires, et bien les gens en ont marre des politiques d’austérité, des politiques libérales qui ont été appliquées ces derniers temps. Les gens en ont assez et ils ont vu l’opportunité d’envoyer un message très clair aux partis traditionnels. Et il est temps de passer à autre chose, à la gauche authentique ».

Abandonner provisoirement son boulot de prof

Samuel Nemes terminera l’année scolaire : pas question d’abandonner les élèves à une semaine des examens ! Mais pour la rentrée de septembre, le choix sera fait, sans hésitation : En acceptant de mener la liste et la confiance du parti et des militants, mon choix est clair, c’est d’aller à Namur, pour assurer à temps plein de député. J’ai pris un engagement. Et nous devons aussi créer un groupe parlementaire, c’est important. Le jeune prof de mathématique est intérimaire, il n’a aucune garantie de récupérer son emploi dans cinq ans.

Un effet Damseaux pour le PTB verviétois ?

Installé à la Calamine, en Communauté germanophone, Samuel Nemes pourrait théoriquement prêter serment en allemand. Si il le fait, cela permettrait au premier suppléant, Laszlo Schonbrodt, de devenir député à la Communauté française. La réflexion est en cours, précise Laszlo Schonbrodt, mais ce n'était pas l'idée de départ. Nous venons d'être élus au conseil communal de Verviers, il y a un travail à mener là-bas. On se donne quelques jours de réflexion.