Salle de shoot à Liège: plus de 200 usagers inscrits, trois mois après son ouverture

Sur place, nous avons recueilli le témoignage de plusieurs consommateurs. - © RTBF - Erik Dagonnier

"J'ai pris un peu de tout" explique un usager. "De l'héroïne, de la cocaïne, de l'extasy, des speed, du crack. Je vais vous montrer comment on fait. On prend l'héroïne avec une palette, on la met sur l'aluminium, on prend le tube, on prend l'aluminium, et on roule comme ça en-dessous l'aluminium. Ça devient brun caramel, et on aspire la fumée. Ça a un goût amer. C'est mon train train quotidien. Je viens trois ou autre fois par jour. Cette salle, c'est très bien. On se fait moins contrôler par la police, on se fait moins agresser. On devrait en faire plus des salles comme ici, question de sécurité et de respect pour tous les gens qui sont dans la ville. Ne pas faire ça devant les enfants, même devant les adultes".

"Maintenant, ça empêche quand même d'imposer nos conneries aux gens, ce qui n'est déjà pas mal" témoigne Tony. "Je vais vous dire que je ne suis pas très fier de ce que je fais mais au moins maintenant je le fais dans des endroits politiquement corrects. C'est déjà bien".