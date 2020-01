Saive : l'ancienne caserne appelle à la mobilisation générale des PME

L’ancienne caserne militaire de Saive a été rachetée par la commune de Blegny. Le site est devenu un espace d’accueil pour les petites et moyennes entreprises. Les locaux ou les ateliers sont loués à bas prix. En quatre ans, 70 de projets s’y sont développés. "Quand nous sommes arrivés, nous étions les premiers. Il n’y avait que nos bureaux. C’était assez étrange vu le bâtiment. Mais en fait, progressivement tout s’est mis en place. Aujourd’hui, il y a beaucoup de sociétés qui sont là. Les bureaux sont d'ailleurs tous loués", explique Caroline Marlair de la société Com.une.

Différents événements sont organisés pour que les voisins se rencontrent et établissent des partenariats. Par exemple, la société Com.une collabore souvent avec son voisin, un graphiste. Le bourgmestre, Marc Bolland, insiste ! Il ne veut pas en faire un zoning mais bien que cela reste un village : "Ici, ce sont des petites PME qui viennent et quand elles grandissent, on n’a plus de locaux donc elles s’en vont. On joue un peu le rôle d’incubateur".

Le renouveau de la caserne a amené un nouveau dynamise dans la région.