Saison italienne et française pour l'Opéra royal de Wallonie

La nouvelle saison de l'Opéra royal de Wallonie se profile déjà à l'horizon. Des concerts et des spectacles d'opéra pour enfants figurent aussi au programme de cette saison qui sera italienne et française. Neuf titres d’opéra seront donnés dont six de compositeurs italiens et trois de compositeurs français. Pour beaucoup, ce sera des retours après de nombreuses années d’absence à Liège.

Madame Butterfly, tout comme Orphée et Eurydice, figurent au programme - © Opéra royal de Wallonie " Madame Butterfly ", de Puccini, débutera la saison (13-28 septembre) et marquera la premier des retours puisqu’il n’avait pas été donné à Liège depuis 18 ans. " Orphée et Eurydice " suivra (18-26 octobre), dans la version Berlioz de l’opéra de Gluck, une version qui n’avait encore jamais été jouée à l’Opéra royal de Wallonie. En novembre (du 8 au 16), " Les Pêcheurs de perles ", de Bizet, occupera la scène avant la " Cenerentola " (du 18 au 31 décembre) de Rossini.

Don Carlos et la Sonnambula figurent aussi au programme - © Opéra royal de Wallonie Janvier et surtout février 2020 verront arriver " Don Carlos " (30 janvier – 14 février), de Verdi, dans une version jamais jouée à Liège, celle en cinq actes en français datant de 1867. " La Sonnambula " suivra du 13 au 21 mars. Ce chef d’œuvre du Bel Canto sera mis en scène par Jaco Van Dormael et n’avait plus été donné à Liège depuis 18 ans.

Alzira et Nabucco figurent aussi au programme - © Opéra royal de Wallonie Du 17 au 25 avril viendra peut-être le spectacle le plus inattendu de la saison puisqu’il n’a jamais été joué à Liège et ne l’a été que cinq fois dans le monde durant les vingt dernières années. Il s’agit de l’opéra de jeunesse de Verdi, " Alzira ". Cette rareté est aussi l’opéra le plus court de ce compositeur puisqu’il ne dure " que " 1h40. Retour à un compositeur français du 22 au 30 mai avec " Lakmé ", de Léo Delibes, un opéra dont la dernière représentation à Liège remonte à 1994 et qui sera présenté avec une distribution très belge parmi laquelle Jodie Devos, Alexise Yerna et Julie Mossay. La saison se clôturera du 17 au 27 juin avec une reprise de Nabucco, de Verdi.

Anna Netrebko et Yusif Eyvazov donneront un concert le 28 février à l'ORW - © Opéra royal de Wallonie Grands concerts La saison 2019-2020 de l’Opéra royal de Wallonie comprendra aussi quatre grands concerts, dont trois avec des solistes de renommée : Ildebrando D’Arcangelo (6 octobre), Anna Netrebko et Yusif Eyvazov (28 février) et Pretty Yende (29 mai). L’autre concert, le 15 novembre, sera consacré au " Candide " de Bernstein. Quant aux enfants, ils ne sont pas oubliés puisque deux spectacles participatifs jeune public (dès 6 ans) sont aussi programmés : " L’histoire (en)chantée de Lakmé ", du 9 au 18 décembre, et " Le petit chaperon rouge ", du 4 au 12 février.

Anna Bolena sera joué de nouveau par l'ORW, mais cette fois au Sultanat d'Oman - © Opera royal de Wallonie A l’étranger L’Opéra royal de Wallonie se produira aussi à deux reprises à l’étranger : les 28 et 30 novembre à l’Opera House de Mascate, capitale du Sultanat d’Oman, avec une reprise d’Anna Bolena ; et au Théâtre des Champs Elysées de Paris, le 7 janvier, dans un concert consacré aux duos d’amour de Mozart à Verdi. Il est aussi à noter que l’Opéra a revu pour cette saison son dispositif de sur-titrage afin de le rendre plus visible de l’ensemble des spectateurs. Six écrans supplémentaires ont ainsi été installés dans la salle, en plus d’un nouvel écran géant central. Le sur-titrage, déjà proposé en français, néerlandais et allemand, le sera désormais aussi en anglais. En 2018, 103.420 personnes ont franchi les portes de l’Opéra royal de Wallonie où 381 manifestations se sont déroulées, dont 119 représentations d’opéra. Parmi ces spectateurs, 26.770 jeunes de moins de 32 ans. Dix-sept pourcents des spectateurs venaient de l’étranger.