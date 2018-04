Saison des amours et des naissances au parc Forestia à La Reid

C'est une double saison en ce moment dans les parcs animaliers. Alors que certaines espèces, comme les ours, en sont à la période des amours, d'autres en sont déjà à l'étape suivante : la saison des naissances. C'est le cas notamment au parc Forestia à La Reid.

Au détour d'un chemin, six petits marcassins. Ils sont nés jeudi. Car pour certains espèces, l'heure est aux naissances : " Cette année, on a eu des naissances : des marcassins et des petits mouflons notamment. C’est vraiment en cours, ils sont en train de naître au jour le jour. On en compte environ un par jour et on a eu aussi quelques agneaux à la ferme. Ça demande très peu d’intervention de notre part. Parfois, il y a des petits qui restent bloqués dans leur mère et là on doit intervenir mais dans 99 pc des cas, les mamans gèrent tout toutes seules et ça se passe super bien ", explique Adrien Lafontaine, responsable des soigneurs animaliers du parc Forestia.

Pour d'autres par contre, après l'hivernage, c'est la saison des amours. C'est le cas chez les ours : " Le couple qu’on a ici va vraiment rester collé-serré pendant un certain laps de temps. Ils vont jouer ensemble, ils vont grimper sur des souches, partager de la nourriture. Parfois, c’est le mâle qui va être un petit peu plus doux, essayer d’attirer l’attention de la femelle, et parfois la femelle va aussi essayer de le chercher, d’obtenir ce qu’elle veut. Elle a quand même un très gros caractère donc elle ne se laisse pas toujours faire ".

Les ours se font des papouilles, et ce n'est pas le public qui les gêne pour cela.