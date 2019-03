Saisie des camions du groupe Jost : la justice décide aujourd'hui

La flotte de camions du transporteur Jost sera-t-elle saisie comme le demande le parquet fédéral ? Le président du tribunal de première instance doit rendre son ordonnance aujourd'hui. Le transporteur Jost est accusé de fraude sociale.

Nous avons pu recueillir le témoignage de la patronne d'une petite société de transport liégeoise. Sans vouloir accuser un concurrent en particulier, elle nous confirme que cette manière de fausser la marché est connue dans le secteur du transport par camion. "C'est de notoriété publique qu’il y a du dumping social en Belgique, c’est beaucoup de transporteurs. L’idée c’est de payer un chauffeur de l’Est, en règle générale, au tarif de l’Est et faire des transports de la Belgique vers la Belgique. C’est illégal. On voit tous les soirs des chauffeurs qui font un petit barbecue tous ensemble devant leur camion. Et tous les matins, on voit ceux qui se lèvent pour déjeuner et qui ne parlent ni français ni néerlandais. Le souci c’est qu’ils ont des marges bien plus grandes que les miennes à partir du moment où ils utilisent de la main d’œuvre étrangère pour rester sur le territoire belge. Le secteur espère une remise en ordre oui ", explique-t-elle.