Saisie des 346 camions de Jost : la Chambre des mises en accusation a tranché

La chambre des mises en accusation de Liège autorise la saisie des camions du groupe Jost. Ceci ne signifie pas encore l'immobilisation des 346 véhicules. Le transporteur est accusé de fraude sociale et de traite des êtres humains.

Entre 2014 et 2016, le groupe Jost aurait recruté 1.100 chauffeurs en Europe de l'Est pour les faire travailler en Belgique, aux tarifs et aux conditions de leurs pays d'origine. La sécurité sociale belge et les chauffeurs auraient été grugés de plus de 55 millions d'euros. En mai 2017, le Parquet fédéral avait perquisitionné plusieurs sites belges de l'entreprise de transport et logistique. Des perquisitions avient aussi eu lieu au Luxembourg, Roumanie et Slovaquie. Ces perquisitions avaient été organisées dans le cadre de la lutte contre le dumping social.

Le Parquet fédéral estime que la fraude organisée par le transporteur continue. Il souhaite donc faire saisir 346 camions de l'entreprise. La Chambre des mises en accusation vient de confirmer cette saisie. Selon des informations recueillies par la RTBF, ceci ne signifie pas encore que les camions vont être immédiatement immobilisés. Les modalités pratiques de cette saisie peuvent encore être discutées avec un juge d'instruction.