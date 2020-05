Sainte-Claire Verviers produit ses propres masques et gels pour la rentrée

A Verviers, l’Institut Sainte-Claire, une école secondaire technique et professionnelle proposant 13 formations, est assuré de disposer de suffisamment de masques et de gel hydroalcoolique pour la reprise des cours. Et pour cause puisqu’elle est occupée à les fabriquer elle-même. L’école peut pour cela s’appuyer sur le savoir-faire de ses professeurs des sections couture et chimie.

Dans les classes, les piles de masques montent. Plus de 800 ont été produits. Plusieurs litres de gel hydroalcoolique aussi. Nelly Schwanen enseigne la couture. Elle s’est portée volontaire pour ce travail et pour elle, c’était une évidence : " Tous ensemble avec nos collègues de couture, on s’est dit que s’il y a bien quelqu’un qui doit absolument être là pour réaliser les masques, c’était bien nous. On a quatre grands locaux où les personnes sont réparties. Je ne dirais pas que c’est amusant mais c’est gratifiant. Sur le nombre qu’il faut en faire et surtout pour l’impact que ça aura pour la rentrée avec nos élèves ", explique-t-elle.