Les boulangers qui souhaitent conserver un échantillon de leur levain peuvent le confier à la société Puratos. Il se retrouvera ici, à Saint-Vith, au frigo, dans un bocal, avec une centaine d'autres. " On en a 115 pour l'instant. Ils viennent de 15 pays et ca n'existe nul part d'autre. On a ici tous les frigos qui hébergent les bocaux dans lesquels on maintient les levains. Un levain contient de la levure et c'est le truc le plus ancien au monde qui a été utilisé pendant 5.000 ans pour faire du pain", explique Karl de Smedt, société Puratos.

Saint-Vith : une bibliothèque de levains - © Tous droits réservés

Le levain existait avant la levure industrielle. C'est une pâte de farine fermentée naturellement. On l'ajoute au pain pour le faire lever. On peut utiliser le même levain pendant des dizaines d'années. Il suffit de l'allonger à l'eau et à la farine. C'est lui qui donne son goût au pain. "Le numéro 44 c'est de Eric Kaiser, un boulanger de Paris. Si demain, il me téléphone et me dit qu'il a un souci avec son levain, je vais ouvrir son bocal et je vais donner un rafraichi. Si je dois rouler, avec ma voiture, jusque Paris pour lui donner, ce sera le cas", ajoute Karl de Smedt, société Puratos.

En Belgique, la plupart des boulangeries utilisent de la levure industrielle, mais dans le monde, notre interlocuteur estime à 30 000 le nombre de boulangers qui se servent de levain. Ca fait encore beaucoup de bocaux à collectionner.