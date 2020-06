Saint-Georges-sur-Meuse : les visites encadrées vont enfin pouvoir commencer à la maison de repos "Les Jolis Bois"

Depuis le 28 avril, les visites aux résidents des maisons de repos sont à nouveau possibles, selon des modalités précises. S’y conformer prend toutefois du temps dans certains établissements.

Nous avons été interpellés par les enfants d’une résidente des " Jolis Bois ", la maison de repos du CPAS de Saint-Georges-sur-Meuse. Ils ne comprennent pas pourquoi les visites n’y ont pas encore repris, ni pourquoi une tentative, à distance et en plein air, s’est soldée par un rappel à l’ordre. Mais, bonne nouvelle, un dispositif est maintenant en place et les visites encadrées commenceront cette semaine.

La maison de repos "Les Jolis Bois" n’a connu aucun cas de covid-19. Les résidents ont pu continuer à circuler dans le bâtiment et profiter du jardin. Des contacts vidéo étaient organisés. Les familles pouvaient aussi déposer des paquets à destination des résidents. Jean-François Wanten, le président du CPAS de Saint-Georges-sur-Meuse explique que : " Il y a quand même eu des petits contacts qui pouvaient se faire à travers une fenêtre quand c’était possible mais ce n’était pas spécialement organisé comme ça va l’être dans les prochains jours. ".

Du temps nécessaire pour tout organiser

Mais le temps qu’il a fallu pour mettre cela en place peut évidemment paraître long aux familles comme aux résidents. " Tout à fait, on peut comprendre. ", acquiesce Jean-François Wanten, " Mais nous, on respecte strictement les directives qui nous sont transmises par l’AViQ. "

Il a ainsi d’abord fallu tester personnel et résidents, puis : " Il fallait organiser un système de prise de rendez-vous. Deuxième chose, il fallait organiser la visite en elle-même. On s’est d’abord renseigné sur le fait d’investir dans quelque chose en dur qui serait à l’extérieur, mais ça posait différents problèmes. Donc on a plutôt opté pour le fait de laisser le résident dans le bâtiment et le visiteur à l’extérieur, sous une tonnelle, avec un système de moustiquaire en plexiglas. On a reçu tout le matériel ces derniers jours. Il fallait aussi, dernière étape, une validation du CPPT, nous l’avons obtenue mercredi après-midi. ", détaille le président du CPAS de Saint-Georges-sur-Meuse. Dans la foulée, jeudi et vendredi des courriers ont été envoyés aux familles pour leur expliquer la procédure : prise de rendez-vous, masques obligatoires pour les visiteurs et dispositif permettant à ceux-ci de ne pas se croiser, notamment.

Des aides sont possibles

Nous avons demandé à l’AViQ si une telle situation était encore fréquente. L’Agence wallonne pour une Vie de Qualité nous a répondu qu’elle n’avait pas connaissance de ce genre de situations mais qu’elle ne pouvait pas non plus dire qu’elles n’existent pas. Elle déplore que la maison de repos n’ait toujours pas mis en place les visites encadrées. Elle explique que mettre en place les visites répond à la mission de créer un climat favorable à la qualité de vie des résidents qu’ont la direction et le personnel de ces établissements. Elle précise aussi que des aides sont possibles dans la logistique des visites.