"Sacrés champions", la rétrospective des dessins de presse des "Humeurs d'Oli"

"Sacrés champions", c'est le titre de la nouvelle rétrospective des dessins de presse de l'année d'Olivier Pirnay. Des faits de l'actualité croqués chaque jour par le jeune dessinateur de Moulin du Ruy, notamment pour la rubrique des "humeurs d'Oli" dans les journaux de Sudpresse.

" Comme tous les jours, vers 16h, j’ai le journal au téléphone. Ils me donnent les sujets qu’il y aura le lendemain dans le journal et puis à moi de trouver quelque chose qui mixe ça, qui le traite différemment ou qui en fait quelque chose de comique. Le thème du jour par exemple, ce sont les écharpes des échevins. Pour le moment, ça ne m’inspire pas encore mais ça va venir… ", explique Olivier Pirnay.

Des dessins soumis à un contrôle : " Effectivement. Il faut que la rédaction soit ok avec ça parce que ça reste leur journal, pas le mien. On m’en refuse une dizaine par an mais je pense que c’est quelque chose de sain aussi qu’on me dise de temps en temps que là je n’ai pas été drôle ou que j’ai été beaucoup trop loin. Ça arrive parfois ".

Dans ce nouveau livre, près de 140 dessins sont regroupés : " La couverture, c’est ‘Sacrés champions’, donc c’est particulièrement axé sur le foot puisque c’est le tout gros événements de l’année, la coupe du monde. Sinon, il y a aussi les problèmes migratoires, l’Europe, les élections communales. Un peu tous les gros sujets de l’année ".

L’ouvrage est disponible dès à présent en librairie.