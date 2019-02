Sacage de bocage à Modave

Le département nature et forêts de la région wallonne a récemment dressé un procès verbal pour infraction environnementale caractérisée, l'abattage de quinze cents mètres de haies, à proximité du hameau d'Outrelouxhe, sur le territoire de la commune de Modave, qui a d'ailleurs déposé une plainte.

Cette intervention fait suite à des protestations de riverains, qui souhaitent sauvegarder le caractère bocager du paysage condruzien. C'est d'abord une question de biodiversité: les arbustes et buissons sont peuplés d'espèces suavages, comme les bruants, les fauvettes ou les tariers. Mais en plus, cette végétation participe à limiter l'érosion en cas de fortes pluies. Le phénomène du lessivage des sols provoque fréquemment des dégats. Et en l'occurrence, un captage est situé en contrebas de la zone qui vient d'être mise à nu, ce qui fait craindre des répercussion sur la qualité des eaux de distribution.

L'association Natagora parle d'un dossier exemplaire et d'un comportement anachronique, puisque de l'argent public est par ailleurs investi dans des opérations de replantage, et que plusieurs dizaines d'agriculteurs contribuent à recréer des couloirs boisés.