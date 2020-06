S'orienter en clinique et gérer ses rendez-vous possibles au CHC grâce à une application

Une nouvelle application pour smartphone vient d’être lancée par le Groupe Santé CHC. Une application avec de nombreuses fonctions disponibles pour la clinique du Mont Legia mais aussi pour les autres sites du groupe. Cela va de la prise de rendez-vous à la navigation de type GPS dans l’hôpital. Et c’est une première pour un hôpital belge.

Le Mont Legia, c’est un hôpital de 200 m de long sur 200 m de large. Selon le point de départ, 100.000 routes différentes y sont possibles. Un GPS Interne, c’est donc utile. Surtout que l’application ne fait pas que cela : " D’abord elle permet de trouver un acteur de soin facilement, sur quel site il peut travailler, et ensuite de prendre un rendez-vous. S’orienter aussi, au sein de la clinique du Mont Legia dans un premier temps. Il y aura une ‘indoor navigation’qui permettra de s’orienter dans les nombreuses routes possibles. Le dernier point, c’est d’obtenir des informations utiles ", détaille Claudio Abiuso, directeur du développement stratégique du Groupe Santé CHC.

La navigation sera aussi possible d’ici la fin de l’été dans les cliniques de Hermalle, de Heusy et de Waremme.

Pour la gestion des rendez-vous, il faut s’identifier sur l’application. Et pour cela, il faut aller une première fois dans une clinique car il faut pouvoir vérifier l’identité du patient. Mais c’est uniquement la première fois, et il sera dans quelques semaines possible de se passer de cette démarche : " Dans une deuxième phase qui est déjà en cours, nous allons collaborer avec la société Itsme et donc ça permettra de lever cette contrainte de se rendre au guichet dans une clinique pour obtenir son compte. En intégrant Itsme à notre application mobile, nous pourrons avoir l’identité sûre et certaine de notre patient, de l’utilisateur, et alors délivrer le compte à distance ", précise Bernard Jobe, chef de projet.

L’application est gratuite et s’appelle simplement CHC.