Ry-Ponet : l'enquête publique pour la transformation de la ferme Ste-Anne commence

Les défenseurs du site du Ry-Ponet, cet immense espace de près de 400 hectares entre Liège, Fléron, Beyne-Heusay et Chaudfontaine sont inquiets.

Un promoteur immobilier vient de déposer une demande de permis unique. Ce promoteur veut aménager l’ancienne ferme Ste-Anne en deux salles d’événements, 47 chambres à la ferme, une zone maraîchère, une microbrasserie et du parking.

L’enquête publique a commencé ce jeudi.

Un premier pas vers un projet de plus grande ampleur ?

La plateforme de défense du Ry-Ponet a directement réagi. Son porte-parole, Jean Peltier, craint que ce ne soit que la parie émergée de l’iceberg : " ce serait effectivement un premier pas car le promoteur a également le projet de construire deux lotissements sur des terrains à Beyne Heusay dont un mène à la ferme Ste-Anne. On parle là d’un total de 230 logements. Donc on parle non seulement d’un projet qui peut s’avérer bruyant avec ces salles à la ferme mais c’est aussi en lien avec ces projets de lotissements qui aboutiraient à défigurer complètement les paysages absolument remarquables qui sont visibles depuis cet endroit".

Les défenseurs du Ry-Ponet rappellent aussi que la conférence des bourgmestres de l’arrondissement de Liège a aussi pris la décision de transformer ce poumon vert liégeois en parc, d’y développer des activités "nature". "Bref, tout le contraire du projet immobilier", note Jean Peltier.

L’enquête publique s’achèvera le 19 février.