Royal Football Club de Liège: la stèle du fondateur de l'ancien stade avait fait tourner en bourrique Michel Daerden

C'est une stèle qui a connu une vie mouvementée et dont l'histoire agite encore aujourd'hui les réseaux sociaux: celle d'Oscar Flesch, le fondateur de l'ancien stade du Football Club Liégeois à Rocourt. A la fin des années 90, lors de la démolition du stade Vélodrome en vue d'y construire le Kinepolis, ce monument a été sauvegardé, déplacé, même "kidnappé", mais depuis quelques années, on avait un peu perdu sa trace.

Cette stèle ne passe pourtant pas inaperçue: elle pèse 7 tonnes ! Mais elle est entreposée dans un lieu inattendu, dans les jardins d'un espace culturel, Le Hangar, quai St-Léonard à Liège. Ce n'est pas tout à fait le fruit du hasard car son gestionnaire, Vincent Cotteleer, était une figure emblématique des clubs de supporters du matricule 4. "Après la démolition du stade, cette stèle a été entreposée pendant tout un temps. Et puis dans les années 2000, à l'époque de feu Michel Daerden, on nous avait promis de construire un nouveau stade à Ans. Cette stèle y a été déposée en guise de première pierre, devant deux mille supporters enthousiastes. Mais la promesse n'a pas été tenue. De rage, on est allé déterrer cette stèle et on l'a remplacée par un grand pantin à l'effigie de Michel Daerden ! On est ensuite allé la déposer devant les escaliers de l'hôtel de ville de Liège de façon à en bloquer l'accès et interpeller les autorités liégeoises. On a fini par la rapatrier là où elle se trouve actuellement. Cela a pris du temps mais la ville de Liège a enfin pris le dossier à bras-le-corps. On peut espérer avoir un chez nous avant de mourir !". Un "chez nous", comprenez un nouveau grand stade à Rocourt où les supporters sang et marine espèrent bien replacer cette fameuse stèle.