Royal Festival de Spa : la magie de "Tina" et du Théâtre d’un Jour pour ouvrir le Festival

Le coup d’envoi de la 62e édition du Royal Festival de Spa a été donné lundi soir avec la nouvelle création du Théâtre d’Un Jour "Tina". Sur scène, on retrouve la magie du chant, de la musique plutôt soul, du cirque, des portés acrobatiques tout en douceur, de l’équilibre avec toute la maîtrise et la délicatesse d’artistes qui nous emmènent dans un univers poétique, un voyage auquel on est suspendu jusqu’à la dernière seconde.

4 images Les Baladins du Miroir, fidèles au Festival, pour cette édition encore (13,14 et 15 août) © Pierre Bolle

Le Festival, c’est 23 spectacles, 40 représentations jusqu’au 22 août dans les salons et la salle des fêtes du centre culturel de Spa (au Casino). Au programme notamment 4 créations avec "Normal ! "où Karen De Paduwa évoque sa condition de naine et plus largement, la différence, " la Nostalgie des Blattes ", musique et chanson dans " Flash Party " par la compagnie liégeoise Pop-Up, et la pièce " 84 minutes d’amour avant l’apocalypse " par les Gens de Bonne compagnie.

4 images "Le Dernier Salut" vous convie à un spectacle déambulatoire à partir de la terrasse du Casino. © Maud Faivre

Le Royal Festival propose du théâtre sous toutes ses formes (de la comédie avec "Chat en Poche" de Feydeau aux plus classiques comme Notre Dame de Paris) mais aussi de l’humour, des spectacles musicaux, le retour des Baladins du Miroir sous leur superbe chapiteau, des spectacles pour jeune public, pour les familles et des spectacles en extérieur comme "Le Dernier Salut", l’ultime rendez-vous des trois derniers comédiens belges permanents en déambulatoire avec casque (10, 11 et 12 août). Le programme complet sur http://www.royalfestivalspa.be/

4 images "La Nostalgie des Blattes", une des 4 créations de cette édition 2021 (10 et 11 août). © Tous droits réservés