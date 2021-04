Rouvrir uniquement les terrasses : des établissements dans l'expectative

Le 8 mai, les établissements Horeca pourront rouvrir partiellement, uniquement pour le service en terrasse. Or certains n’ont pas de terrasse et voudraient en créer une, en grappillant, par exemple, sur l’espace public. D’autres ont une terrasse mais elle est trop exiguë et ils voudraient l’agrandir. D’autres encore pensent qu’une terrasse seule ne sera pas rentable. Ils hésitent, voire ont déjà décidé de ne pas rouvrir le 8 mai.

A Huy, la Ville entend aider le secteur Horeca, comme l’explique le Bourgmestre Eric Dosogne : "On va mettre tout en œuvre pour donner toutes les possibilités à l’horeca de pouvoir mettre une terrasse là où ils avaient leur terrasse en temps normal, de pouvoir éventuellement l’étendre et, pour ceux qui n’en avaient pas, de pouvoir en créer une. Pour ceux aussi où ce serait très difficile, on va essayer malgré tout de trouver une formule. A l’impossible néanmoins, nul n’est tenu. Ça paraît difficile de prendre même la zone de stationnement et interdire aux bus de s’arrêter. On peut prendre sur les stationnements voitures pour créer des emplacements de terrasses mais il faut aussi que ce soit sécurisant pour les personnes qui vont s’asseoir à la terrasse. Là où il y a une circulation de voitures, on va devoir protéger les débuts de terrasses afin de ne pas risquer d’avoir un accident."

Eric Dosogne est déjà fortement sollicité. Jérémy Witmeur, par exemple, a demandé à pouvoir disposer d’une terrasse devant sa sandwicherie restaurant "Chez Mimi": "J’ai demandé pour pouvoir avoir un petit espace devant le commerce pour pouvoir mettre une terrasse, histoire de pouvoir fonctionner. Ce sont les autorités communales qui vont disposer, donc je pense qu’elles vont faire ça en fonction de la circulation qu’il y a. Il faut savoir qu’ici les bus et les camions ne peuvent pas passer parce que la rue est trop étroite. Elle est en sens unique, déjà c’est un gros point positif. J’espère au moins mettre 15 personnes et pouvoir au moins rentabiliser un minimum. Depuis un an, ce sont les livraisons qui nous font survivre. Et je ne dis même pas vivre, je dis survivre…".

Certains ne rouvriront pas ou hésitent à le faire

Mais le bourgmestre de Huy constate aussi : "Plusieurs personnes m’ont prévenu qu’elles ne rouvriraient pas avec une terrasse parce que leurs établissements ne sont pas configurés pour avoir une terrasse et puis les soirées sont quand même fraîches donc, pour les restaurants, manger en terrasse quand il fait relativement frais, ça paraît difficile. Moi je pense qu’il aurait fallu décider de reprendre le 8 mai en ouvrant les terrasses et l’intérieur des établissements avec des mesures de protection relativement strictes. Cela aurait été beaucoup plus logique, beaucoup plus facile à faire respecter, parce que, au moins, s’il vient une averse, les clients peuvent rentrer dans l’établissement.".

A Waremme, au restaurant "Orchidea", Corine Todisco voudrait rouvrir à partir du 8 mai, mais elle explique : "Si les aides suivent, OK, je rouvre bien le 8 mai avec la terrasse, si les aides ne suivent pas, alors non. S’ils nous enlèvent les droits passerelles etc., on ne saurait pas se permettre, ce ne sera jamais assez rentable. Il faut prévoir du personnel, pour un temps qui est incertain. Nous avons un parasol qui est imperméable, on s’est déjà équipé de chauffages au gaz, maintenant est-ce que nos clients vont quand même venir pour manger sous la pluie, ça reste le point d’interrogation.".