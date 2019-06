Rougeole à Lantin: retour à la normale à la prison dès le 11 juin - © RTBF

Les détenus et gardiens de la prison de Lantin sous confinement - JT 13h - 03/06/2019 Une maladie perturbe toujours le quotidien des détenus et des gardiens de la prison de Lantin, en région liégeoise. Plusieurs d'entre eux ont contracté la rougeole. Les détenus sont toujours confinés, et vont le rester encore une semaine au moins. Pas de visite non plus. La tension monte ?