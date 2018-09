Rotheux: des élèves rencontrent Rafale et Ripoux, deux chiots de la Police

C'est une formation pas comme les autres, celle de chiots destinés à effectuer des recherches pour la police. Les animaux sont donc mis en contact avec des situations réelles. Nous avons assisté à un exercice dans une école à Rotheux.

Ripoux et Rafale sont frère et soeur. Ces deux Bergers Malinois viennent d'intégrer la zone de Police Seraing-Neupré. Ce matin, dans le cadre d'un exercice de sociabilisation, les chiots ont rendu visite aux élèves de l'école communale de Rotheux. Les enfants étaient particulièrement heureux. "On peut les caresser, on peut leur donner des croquettes et on peut jouer avec eux" dit un enfant.

A l'âge d'un an, Ripoux et Rafale effectueront des recherches de stupéfiants et d'argent. La sortie de ce matin fait partie de leur formation. "On les familiarise, on les sociabilise. Ils doivent être manipulés par tout le monde. Ils doivent avoir l'habitude des enfants. On veut que les enfants comprennent que les chiens de police ne sont pas méchants, tous les chiens ne sont pas méchants. Ils sont juste éduqués, il faut une certaine éducation et l'éducation passe par le plus jeune âge comme les enfants" explique l'inspecteur Jouet, maître-chien de la zone de Police Seraing-Neupré. "C'est une très bonne expérience pour eux. Ils sortent d'ici grandis avec une expérience positive avec les enfants. Donc, on peut supposer que dans le futur, ces chiens n'auront pas peur des enfants et iront spontanément vers les enfants" ajoute l'inspecteur Laurie Christophel, maître-chien de la zone Police Seraing-Neupré.

Cette visite de Rafale et de Ripoux permet aux enfants de se familiariser avec les chiens. Pour les institutrices, c'est positif comme expérience. Lucie Dessart, institutrice primaire de l'école communale de Rotheux, explique: "C'est génial! Et même les enfants qui étaient un petit peu plus peureux, je vois qu'ils n'ont pas peur quand les chiens passent à côté d'eux". Sophie Creeten, institutrice primaire, ajoute: "Cette expérience apporte une autre image de la police puisque la police, à la base, c'est quelqu'un qui réprimande. Ici, ça donne un côté qui est beaucoup plus sociable, c'est intéressant".

Ce vendredi après-midi, Rafale et Ripoux vont poursuivre leurs visites dans d'autres écoles.