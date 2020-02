Roger et Nicole : 14 ans d'amour sans se voir

"Ça fait 14 ans, 14 ans de bonheur" ajoute Nicole. "Je dois dire que dans notre malheur, finalement on a beaucoup de chance, il y a des personnes qui sont bien plus malheureuses que nous".

"L’assistante m’a demandé si j’étais d’accord qu’elle mette Nicole à ma table. J’ai accepté et on a fait connaissance. Ça s’est très bien passé. On ne s’est plus revu pendant un bon mois, puis … (en riant) on a pris rendez-vous … et tout de suite, ça a marché. Nicole avait vécu pratiquement les mêmes choses que moi, au même moment. Ça a été l’étincelle. On avait le même caractère, les mêmes valeurs. C’était une rencontre parfaitement inattendue, mais qui est tombée au bon moment".

"Ça s’est passé ici à La Lumière" sourit-il. "On ne se connaissait pas avec Nicole. On s’est rencontré à un dîner de Noël. Une des assistantes sociales accompagnait Nicole et me l’a présentée. Elle ne venait pas souvent à La Lumière, donc elle ne connaissait personne".

"Est-ce que c’est à cause de ça qu’on s’est séparé?" s'interroge Nicole. "On ne saura jamais le dire. Le fait d’être malvoyant, ça peut faire peur. Ce n’est pas toujours évident pour le conjoint de comprendre ce qui nous arrive à ce moment-là. Je crois que, parfois, on a un juste un peu peur".

Roger était menuisier ébéniste et professeur d’ébénisterie et de menuiserie. Il a été victime de stries angioïdes, une pathologie assez rare. Après 22 ans d’enseignement, il a dû arrêter de travailler. À 45 ans, sa vie a changé du tout au tout.

Pour l’ASBL, tout est possible à partir du moment où on est accompagné, aidé et soutenu. Et c’est là tout leur travail.

Aujourd’hui, c’est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Que vous participiez ou non, l’amour concerne tout le monde. Les malvoyants aussi peuvent vivre de belles histoires d'amour. C’est le message pour lequel L’ASBL "La Lumière" se bat en ce jour de Saint-Valentin. Cette ASBL créée il y a un peu plus de 100 ans accompagne les personnes malvoyantes et leur permet d’avoir une vie la plus normale possible.

Nicole et Roger sont ensemble depuis 14 ans, "14 ans de bonheur" confie Nicole. - © RTBF

Le secret d’un couple durable

Leur entourage pensait que leurs handicaps allaient s'accumuler et qu’ils ne pourraient pas vivre ensemble, mais ça les a rendus au contraire très complices.

"On est diminué, mais je dis toujours qu’à nous deux, on fait un bon" explique Roger. "On est très complémentaires. L’avantage, c’est de connaître le problème de l’autre. Si moi ou ma compagne perdons nos lunettes par exemple, même si on le demande 2 ou 3 fois par jour, on ne se fâchera jamais l’un sur l’autre. Certaines personnes nous interpellent en nous demandant "comment est-il possible que vous arriviez encore à faire ça? Il n’y en a aucun des deux qui voit". Quand on ne sait pas, on se fait aider. Si on va au restaurant, on annonce directement qu’on est malvoyant et on nous aide toujours avec plaisir".

Un message d’amour

"Je ne sais pas si c’est l’âge ou la malvoyance", commence Roger, "mais j’accorde beaucoup plus d’importance à l’intérieur qu’à l’extérieur. Je ressens beaucoup plus vite les qualités humaines de la personne". Pour Nicole, c’est la voix qui est importante. Comme elle le dit, amusée: "Ça me parle beaucoup!".

Les deux amoureux concluent: "Profitez des choses simples de la vie, profitez l’un de l’autre, aimez-vous et soyez heureux. Ce serait magnifique si on pouvait nouer le contact entre voyants et non-voyants … avec qui sait, peut-être une nouvelle histoire d’amour à la clé … "