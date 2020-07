Robertville: une chaise roulante électrique tout terrain ouvre l'aventure aux PMR

Une personne à mobilité réduite qui doit attendre ses amis pendant qu’ils font une balade dans les bois, en trottinette électrique ou à vélo par exemple, c’est désormais du passé à Robertville, dans la commune de Waimes. Une société de sport aventure y dispose désormais d’une chaise roulante électrique tout terrain appelée Quadrix.

La stabilité et la sécurité sont bien là, avec cette chaise à quatre roues, les personnes à mobilité réduite, dans le sens large du terme, se voient ouvrir des activités qui leur étaient inaccessibles. "C’est une chaise roulante full suspendue. Elle est créée dans la région de Chamonix, en France, et elle est testée en montagne. Une fois qu’elle passe là, elle passera ici, c’est certain. J’ai des connaissances qui sont PMR et ils se rendent compte qu’aller dans les bois, ce n’est plus possible avec un matériel standard. Ici, la chaise leur permet d’aller partout où les trottinettes électriques vont", explique Thomas Piette, gérant du Chalet du barrage à Robertville.

C’est justement ce qu’a pu tester Dylan Maes, un comminois qui cette fois a pu accompagner sa famille lors d’une balade en trottinettes électriques, bien installé dans ce nouveau véhicule. Car jusqu’ici, pour ce chaisard, une simple balade pouvait présenter des difficultés : "Quand il y a des montées, des fois on doit m’aider, du coup je n’avance pas très vite. Ça m’est souvent arrivé de devoir renoncer à une activité parce qu’en chaise ce n’était pas possible. C’est un peu décevant parce que vous voyez vos amis s’amuser et vous, vous devez attendre qu’ils aient terminé. Quand on m’a proposé cette activité, j’étais plutôt content, de faire comme les autres, de participer", témoigne-t-il.

Participer est donc désormais possible, même dans le relief ardennais.