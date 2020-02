Risque-t-on une pénurie de vinyles ?

Dans le monde, il y a seulement deux usines qui produisent une laque indispensable à la gravure des disques mères servant ensuite à presser le vinyle. La semaine dernière, une des deux usines américaine a brûlé. Le secteur est donc en panique.

Les entreprises qui pressent les vinyles sont inquiètes mais elles cherchent déjà des alternatives comme l’explique Didier Nyns : "C’est certain que s’il n’y a qu’une ou deux entreprises qui produisent cette laque, on va se retrouver à court de produit. Mais je conçois que l’industrie du vinyle va trouver une solution. On va peut-être revoir ces fameuses matrices en support métallique ou en alliage. C’est peut-être aussi l’occasion que chacun puisse ressortir ce qui a dans le grenier de son papa, de son grand-père et d’écouter et venir voir les disquaires indépendants".

C’est lui qui a produit le dernier vinyle du chanteur Jérôme Mardaga.