Risque de saturation et report d'interventions : les hôpitaux liégeois font déjà face à la quatrième vague de coronavirus

Au CHR de Liège, on dénombre actuellement 65 patients Covid dont 9 sont hospitalisés en soins intensifs. Et comme l'explique le directeur médical Jean-Louis Pepin, la majorité d'entre eux sont des personnes non vaccinées. "Au niveau des patients qui ont une pathologie Covid, on est environ à 2 tiers de non-vaccinés et 1 tiers de vaccinés. En général, les patients qui sont en soins intensifs sont plus souvent des patients non-vaccinés que des patients vaccinés".

Et le directeur médical du CHR confirme que l’état de ces personnes semble se dégrader plus rapidement. "Avec le variant delta, on constate que le virus est beaucoup plus contagieux d’une part, mais qu'il est surtout beaucoup plus virulent. Et donc le profil typique des patients qu’on retrouve aux soins intensifs maintenant, c’est quelqu’un entre 50 et 65 ans qui est arrivé en réanimation quasiment 2 jours à peine après le début des symptômes et que l’on doit intuber. Ce patient est alors en réanimation pour plusieurs semaines".

On se retrouve dans une situation extrêmement compliquée avec, de nouveau, un afflux de patients Covid qui arrivent dans nos institutions et, en même temps, un personnel qui nous manque cruellement

Pour couper court à certains commentaires qui circulent sur les réseaux sociaux, le CHR tient par ailleurs fermement à rappeler que tout le monde est soigné sans distinction et que chaque personne est prise en charge de la même façon, qu'elle soit vaccinée ou non.