Risque d'incendie : le drapeau rouge hissé dans les Fagnes

Le soleil est au rendez-vous pour tout le week-end de Pâques. L’occasion idéale pour aller se promener mais attention pas n’importe où. Dans les Fagnes, par exemple, l’accès est interdit.

Une interdiction qui se matérialise comme à chaque fois par un drapeau rouge hissé aux entrées en Fagnes. C’est que, malgré la pluie des jours précédents, la neige même, il y a un réel risque d’incendie. C’est ce qu’explique Léo Sclhlembach, directeur du département nature et forêts de Malmedy : « Actuellement, les vents sont très desséchants et donc la Fagne brûle pour un rien. C’est aussi et surtout la protection du promeneur que l’on vise ».

Une mesure prise pour éviter qu’un mégot de cigarette d’un promeneur ou tout autre étincelle n’embrase les Fagnes.

En 2011, à Pâques justement, un gros incendie avait ravagé une partie de la Fagne. Ceci dit tout autour de la Fagne, il y a évidemment de belles et nombreuses autres promenades comme le sentier didactique qui reste accessible.