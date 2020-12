Révolution à Havelange (Aywaille): les rues ont enfin reçu un nom

Au départ, ce village, c’était une dizaine de fermettes et de maisons. Mais au fil du temps, il s’est agrandi, avec des numéros de maison attribués au fur et à mesure. Sa population a quintuplé pour atteindre environ 200 habitants. Pour les visiteurs, les facteurs et surtout les services de secours, cela devenait un casse-tête de trouver la bonne adresse. Le changement est donc plutôt bien accueilli, même s’il nécessite diverses démarches.

Certains habitants font cohabiter l'ancienne numérotation et la nouvelle adresse - © RTBF - Olivier Thunus

Ces démarches ne perturbent toutefois pas vraiment les habitants : " L’ancienne adresse c’était Havelange et la nouvelle c’est rue des Hotlîs. On s’y fait même si on est un petit peu déçu au niveau du ménage de perdre le nom ‘Havelange’, qui était vraiment propre au village. Maintenant, on reconnaît quand même du positif dans le fait de donner des noms de rues bien précis, notamment pour tout ce qui est services de secours ", confirme une habitante.

" Moi j’habitais Havelange 65 et maintenant c’est devenu rue Dans les terres 13. C’est plutôt joli et le numéro 13 me convient très bien aussi. Avec le numéro 65, avant, il fallait chaque fois expliquer de prendre la deuxième à droite, puis d’entrer dans le cul-de-sac. C’est vrai que ça va nécessiter quelques démarches au départ pour prévenir de la nouvelle adresse mais sinon, je trouve que c’est un avantage ", confie une autre.

D’autres villages de la commune suivront le même chemin dans les années à venir.