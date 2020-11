Réunion d'information et vidéo pour les promoteurs du Domaine de Mambaye à Spa

Le projet de construction au Domaine de Mambaye à Spa du premier village de vacances neutre en CO2 de Belgique soulève toujours une certaine opposition de la part des riverains mais il va franchir une nouvelle étape en vue d’obtenir son permis unique. Cette étape prendra la forme de deux rendez-vous pour le public.

Le premier, c’est le 23 novembre à 18h30 dans la grande salle du Casino de Spa. Il s’agira d’une réunion d’information où le projet sera présenté en détail. Cette réunion est ouverte à tous mais, mesures Covid obligent, le nombre de participants sera limité à 200 personnes.

Le deuxième rendez-vous, ce sera les 26 et 27 novembre. Le public pourra découvrir une vidéo de présentation du projet. Celle-ci mise en ligne sur le site Internet des promoteurs. C’est également sur ce site qu’il faut s’inscrire pour participer à la réunion d’information.

Une présentation pour un projet dont on connaît toutefois déjà les grandes lignes. Il s’agit de construire 150 petites maisons passives disposant chacune d’une capacité d’accueil variant entre quatre et douze personnes. Sur ce terrain de 11 hectares, un bâtiment multifonctionnel est aussi prévu pour abriter les différents services communs au village de vacances. Enfin, le château de Mambaye et le château Sous les haies devraient aussi être rénovés pour accueillir 18 appartements de vacances. Les promoteurs annoncent aussi des aménagements afin de favoriser la mobilité douce à l’intérieur du domaine et vers le centre de Spa.

Le projet suscite toutefois des mécontents, à savoir principalement les riverains. Ceux-ci craignent principalement l’impact sur leur vie quotidienne d’une telle augmentation de la fréquentation du domaine de Mambaye, surtout en matière de mobilité. Au départ, ils s’élevaient aussi contre un projet de construction d’un hôtel de 80 chambres sur le site mais ce volet a été abandonné par les promoteurs.