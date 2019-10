Réunion, ce mercredi, du conseil d'administration d'Enodia

Le conseil d’administration d’Enodia, l’ex-Publifin, s’est réuni aujourd’hui à partir de 17h30. Il a été convoqué en urgence, plusieurs administrateurs ayant manifesté la volonté de se réunir avant la date initialement prévue, c’est-à-dire, le 14 novembre, dans l’espoir d’être pleinement informés sur les derniers événements et de gérer les urgences. Les deux administrateurs Ecolo, notamment, ont bataillé dur. Julien Vandeburie est une de ces deux représentants d’Ecolo : " La première chose que j’attends, c’est qu’Enodia rencontre enfin le nouveau C.A. de Nethys parce que, la dernière fois, on les a désignés, mais on ne les a pas rencontrés. Donc une première prise de contact est un petit peu un minimum. Et puis, la question, c’est le plan stratégique 2020-2022 à venir et là, il faut évidemment que nous puissions avoir une première discussion là-dessus. " L’administrateur Ecolo comptait-il obtenir ce mercredi des éclaircissements à propos des sommes perçues par l’ancien management de Nethys ? " Je l’espère. En tout cas, on aimerait bien avoir les éclaircissements et, si on ne les a pas aujourd’hui, qu’on nous dise quand et pourquoi. "

" On va probablement évoquer le point aujourd’hui. ", a, pour sa part, expliqué l’administrateur socialiste Alain Decerf, " Maintenant, en tout cas, si vous voulez mon sentiment, il m’étonnerait qu’à un moment donné, la légalité n’ait pas été respectée. Je suppose qu’ils avaient prévu cela dans une convention au moment de la signature des contrats et que tout cela a été fait de manière légale. Je ne pourrais pas le concevoir autrement. Maintenant, comme on découvre de jour en jour des choses nouvelles tout est effectivement possible. "