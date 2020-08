Retours de vacances en voiture: attention, la police contrôle également aux frontières

Chaque jour, la police fédérale choisit un poste frontière différent, s'y installe et contrôle les véhicules immatriculés en Belgique qui reviennent potentiellement de vacances et qui passent en tout cas la frontière.

La police effectuait ce matin un contrôle près de la frontière belgo-néerlandaise. - © RTBF

Il y a eu par contre un autre véhicule qui, lui, était plus problématique. C'était un véhicule immatriculé en Belgique avec à l'intérieur un Belge mais également un Irlandais qui venait de l'un des aéroports aux Pays-Bas et qui n'avait pas rempli le document.

Seulement les véhicules immatriculés en Belgique

Or, ce document n'est pas uniquement imposé aux Belges, il est également imposé à toute personne étrangère qui viendrait pour plus de 48 heures chez nous. Mais en réalité, c'est un hasard si cet Irlandais a été contrôlé puisque, dans l'absolu, la police n'a pas eu comme mot d'ordre de contrôler les véhicules étrangers. Étonnant quand on sait que plusieurs provinces des Pays-Bas sont classées orange et que beaucoup de Néerlandais viennent passer leurs vacances chez nous.