Retour vers le passé: l'exposition génération 80 s'installe à la gare de Liège

La nouvelle exposition de la gare de Liège débute ce samedi 22 septembre. Cette fois, c’est un voyage dans le passé qui est organisé par l’équipe d’Europaexpo: retour dans les années 80.

Le thème met rapidement la puce à l’oreille. La génération 80 fut une décennie riche de nouveautés et des histoires à ce sujet, il y en a à raconter. C’est le pari tenu par la nouvelle exposition de la gare de Liège.

Divers thèmes pour tout couvrir

L’exposition a été décomposée en des thèmes différents pour être certain de ne rien oublier. Dans une partie historique, on nous parle des événements politiques de la décennie et des nouvelles technologies. Rapidement, on en vient à la musique et la variété francophone. Des enceintes dissimulées diffusent des extraits musicaux de l’époque qui ne manquent jamais de raviver quelques souvenirs. Une part importante de l’exposition est consacrée au cinéma, avec des décors aussi spectaculaires que réels. On replonge ainsi dans l’univers d’E.T., Indiana Jones, Le père noël est une ordure et beaucoup d’autres. L’exposition met évidemment en avant la bande dessinée belge, l’évolution des médias avec l’apparition de nouvelles émissions télévisées ou encore les exploits sportifs belges de l’époque.

Des pièces de collection qui n’ont pas pris une ride

Le piano d’Elton John, la marionnette Tatayet, et de nombreux costumes authentiques viennent orner les vitrines de l’exposition.

Ainsi, grâce à un partenariat avec la médiathèque française, on peut y voir les costumes de Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ ou encore la tenue de Sophie Marceau dans la Boum.