Retour à l'école: à Limbourg, une institutrice cherche des parasols pour donner cours à l'extérieur

Les cours vont reprendre dès lundi dans les écoles pour les 6ème primaire et secondaire. Une rentrée qui se prépare activement, et parfois de façon originale.

La priorité, c'est d'assurer des distances de sécurité entre les élèves, et leur fournir des masques de protection. D'organiser aussi les déplacements au sein de l'établissement pour éviter aux enfants et aux enseignants de se croiser.

C'est pour le côté agréable, qu'ils ne se sentent pas seuls sur leur banc

Mais dans une école de Limbourg, près de Verviers, Mélanie Lejeune a eu une idée. Cette institutrice a regardé les prévisions météo pour la semaine prochaine. Elle a vu que ça se présentait plutôt bien, alors elle a lancé un appel sur les réseaux sociaux: "Ma classe est au presbytère qui a été réaménagé. Derrière ce presbytère, il y a un petit jardin. Je m'étais donc dit qu'au mois de juin, il y aurait des belles journées, et qu'on profiterait du beau temps pour aller donner cours dehors puisqu'habituellement, ma classe est flexible, c'est-à-dire que les enfants peuvent circuler dans la classe et ne restent pas toute la journée à la même place. Comme les nouvelles directives imposent que les enfants restent toujours assis à la même place toute la journée, si le temps nous le permet, on ira alors donner cours dehors. C'est pour cela que j'ai demandé à avoir un parasol pour chacun des enfants de la classe afin de bien respecter les distances dans le jardin. C'est plus pour le côté agréable et qu'ils ne se sentent pas seuls face à leur banc".

Dès lundi, Mélanie Lejeune retrouvera 7 élèves de sa classe de 6ème primaire.