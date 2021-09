Restructuration chez X-Air Services (aéroport de Liège) : une première réunion "décevante" pour les syndicats

Une réunion entre la direction de la société de maintenance aéronautique X-Air Services et les syndicats ce lundi a été qualifiée de "décevante" par les représentants de travailleurs. Il s'agissait de la première réunion depuis l'annonce par la direction de son intention de supprimer 65 équivalents temps plein sur 101 travailleurs sur son site de Bierset (Liège).

ASL Airlines Belgium, actionnaire à 50% de X-Air Services et son principal client, a décidé de transférer la maintenance de 20 de ses 26 avions vers l'aéroport parisien. Dès lors, la société de maintenance basée à Liège a annoncé vouloir supprimer 65 équivalents temps plein. Aujourd'hui, les syndicats s'interrogent notamment sur la manière dont l'entreprise pourra rester viable avec six avions seulement. "On nous répond qu'il faut encore analyser cela. Mais cela doit avoir déjà été fait vu que c'est comme ça qu'elle a décidé du nombre de licenciements", s'insurge Vicky Hendrick.

"La direction a déjà la tête à Paris", enchaîne Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE. Nous voulons de la clarté au plus vite sur l'avenir de l'activité à Liège."

La syndicaliste Vicky Hendrik appelle la direction à respecter la procédure qui encadre les licenciements collectifs, dite "procédure Renault". Elle inclut notamment des devoirs d'information. "Toutes les pistes doivent être soigneusement étudiées pour réduire le nombre de pertes d'emplois. L'entreprise est présente à Bruxelles : il faut envisager, sur base volontaire, des reclassements sur Zaventem", abonde M. Lebbe.

Direction et syndicats se reverront le 6 octobre en matinée et le 26 octobre dans l'après-midi. La prochaine réunion du 6 octobre est déjà qualifiée de "dernière chance" par la secrétaire permanente CGSLB.