Resto du Cœur de Liège: entre 250 et 300 repas à emporter distribués quotidiennement

Le personnel du Resto du Coeur de Liège et ses 60 bénévoles s'apprêtent à prendre un mois de repos durant le mois de juillet. L’association, ouverte durant tout le reste de l'année, réalise quotidiennement, du lundi au vendredi, une distribution de repas à emporter, respectant aujourd'hui des conditions d'hygiène strictes. Une offre très appréciée.

Entre 250 et 300 repas à emporter sont distribués quotidiennement. " La majorité sont emportés, avec un système de barquette et d’operculage comme un plat à emporter qu’on pourrait trouver en supermarché avec la même qualité. Ce n’est pas une machine qui les fait mais une personne, à la main " explique Emmanuel Daubie, le directeur.

Jean est bénévole depuis 19 ans, essentiellement en cuisine et se réjouit du matériel qu’il a sa disposition : " La cuisine est très bien équipée. Il y a un refroidisseur dans lequel on met la matière première chaude. Et cette grosse machine refroidit très rapidement, ce qui permet de faire retomber la température très vite et empêche les bactéries. "

Beaucoup d'hommes seuls mais aussi de nombreuses mères célibataires viennent chercher ces repas à emporter.

En 2017, 35.000 à 40.000 de ces repas ont été distribués.

Après un mois de fermeture, le Resto du Coeur ouvrira à nouveau ses portes aux mois d'août. En raison de travaux de rénovation de la cour, l'activité sera déplacée dans une autre rue toute proche à Bressoux, la rue Général de Gaulle. Seule la distribution des repas à emporter sera assurée durant cette période-là.