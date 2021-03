Restauration de la collégiale Sainte-Croix à Liège: "Il faut compter dix ans pour qu'elle retrouve toute sa splendeur"

"A l'intérieur de la collégiale Sainte-Croix, on voit que la pierre s'effrite. On est à la croisée du transept et on voit vraiment que l'eau est rentrée par les toitures qui ne sont plus étanches et qu'elle a ruisselé le long de la colonne pour dégrader la base du pilier. A terme, il y a un risque d'éboulement" confie l'architecte.

A l'intérieur,n les peintures murales sont abimées. - © RTBF - Erik Dagonnier

Et les travaux risquent bien de prendre du temps: "Ici, on est dans le chœur de la collégiale Sainte-Croix et on voit les peintures murales situées en-dessous des verrières qui sont fortement dégradées à cause de la présence de sel et à cause de l'humidité. Avec l'humidité, les sels gonflent et ont tendance à faire des écaillages au niveau de la peinture. Il faut compter une dizaine d'années avant de pouvoir retrouver toute la splendeur de la collégiale Sainte-Croix" conclut l'architecte.

Une collégiale millénaire qui, à terme, deviendra un lieu culturel.