Resa devient une intercommunale

Liège : un an après le scandale Publifin - 23/12/2017 - 11/12/2018 Retour sur la saga politico-financière de l'affaire Publifin qui éclatait il y a un an avec un gigantesque scandale, la démission de nombreux mandataires politiques et une commission d'enquête parlementaire. Interviews: Itw de Stephane Hazée - Ecolo (Député wallon) Itw de Patrick Prévot - PS (Député Wallon) Itw de Olivier Maroy - MR (Député wallon) Itw de Dimitri Fourny - CDH (Député wallon) Itw de Cédric Halin - CDH (Échevin d'Olne - extrait "Matin 1ère") Itw de Fabian Culot - MR (Administrateur de Publifin - député wallon) Texte Journaliste: Chapeau du présentateur: C'était il y a un an, presque jour pour jour. L'affaire Publifin éclatait. S'en est suivi un gigantesque scandale, la démission de nombreux mandataires politiques et une commission d'enquête parlementaire. Alors, un an plus tard, quels sont les enseignements, qu'est-ce qui a changé ? Retour sur une saga politico-financière qui a animé 2017. C'est avec Maxime Binet. Texte du journaliste: de 0 à 10 Publifin et ses comités de secteur¿ où certains mandataires sont payés pour des runions non prestées L¿affaire prend très vite pris une ampleur nationale. . . de 15 à 20 MAX Le scandale est tel qu¿une commission d¿enquête au parlement de Wallonie voit le jour. Certaines auditions marquent les esprits de 34 à 43 Mais publifin, un 1 an plus tard, qu'est qui a vraiment changé ? Cette question nous l'avons posée à 4 députés membre de la commission d'enquête. . . ceux-ci ont passé des centaines et des centaines d'heures à inspecter les comptes et à intérroger les patrons du goupe Leur bilan est contratsé et plus que mitigé. . . de 1'02 à 1'06 collés / pas d'intertitre de 1'08 à 1'17 collés / pas d'intertitre de 1'19 à 1'27 collés / pas d'intertitre de 1'29 à 1'35 Ces députés ont élaboré une série de recommandations. . . Parmis celle-ci, le remboursement des sommes perçues par les membres des comités de secteurs. ceux-ci avait jusqu'au 15 décembre pour le faire. Néanmoins, beaucoup de ces recommandations ne sont pas encore respecter. . . Notamment, celle qui concerne la direction du groupe et son remplacement. . . Résultat, parmi ceux qui ont dénoncé très tôt cette affaire, beaucoup sont amer quitte à se froisser avec leur parti politique. de 2'08 à 2'23 Réformer la galaxie Publifin Nethys. . . pour certain cela prend trop de temps Mais pour d'autres, il ne faudrait pas aller trop vite car actuellement, les discutions portent sur le sort de 2 entreprises capitales pour le groupe le gestionnaire de gaz et d'électricité /Resa et le jounal l'Avenir concernant Resa, la société doit sortir du giron de l'intercommunal reste à savoir si publifin pourra faire sans. de 2'54 à 3'12 L'avenir de Publifin - Nethys est donc toujours au centre des discussions. . même si la tension est depuis quelque peu retombée. FIN Clairement cette saga qui a fait coulé beaucoup d'encre cette année n'est pas complètement terminé.