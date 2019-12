RESA confie ses marchés publics à une filiale "RESA-bis": un nouveau Nethys ?

RESA a décidé d'activer la délégation des marchés publics à sa filiale RESA Innovation et Technologie. "Ceux-ci sont dès lors gérés par la filiale opérationnelle au nom et pour le compte de RESA S.A", révèle un document interne que la RTBF a pu consulter. En d'autres termes, c'est la filiale, et plus l'intercommunalle elle-même, qui va gérer les achats soumis à cette réglementation.

Le "schéma Nethys"

Les termes de "filiale opérationnelle" rappellent le schéma mis en place en 2011 chez TECTEO (ex-Publifin, aujourd'hui Enodia). La nouvelle société, TECTEO Services Group S.A., allait devenir Nethys et échapper au contrôle des administrateurs publics de l'intercommunale.

Cédric Halin, le bourgmestre d'Olne, craint que l'opération "RESA-bis" n'apporte des résultats similaires. Il dénonce une perte de pouvoir du conseil d'administration de RESA : "C'est un peu le syndrome Publifin : essayer d'éloigner les points de vue critiques des centres de décision. C'est ce qui a fait qu'un système a pu se développer sans avoir un contre-pouvoir en face."

La filiale RESA IT a été créée en mars 2019. Sa première mission, c'est de s'occuper de "toutes les activités concernant les nouveaux métiers de gestionnaire de réseaux de distribution". Mais son objet est beaucoup plus large puisque "la Société peut faire toutes opérations techniques, économiques, financières, sociale et autres ainsi que tous les services qui se rapportent directement ou indirectement à son objet". Pour le bourgmestre d'Olne, cette phrase indique que la fililae RESA IT pourrait effectivement se voir petit à petit chargée toutes les opérations dévolues à RESA intercommunale, ce qui est le schéma Publifin / Nethys.

"Conforme" selon la CWAPE

Selon l'organisme officiel de régulation des marchés wallons de l'électricité et du gaz, "ses activités futures, si elles se limitent à celles décrites dans son objet social (article 4 de ses statuts), devraient, en principe, être conformes aux décrets (...)." Le rapport de la CWAPE, paru ce lundi matin, met cependant en garde : la filiale ne peut "offrir, même à ses actionnaires, des services de conseils dans des domaines distincts de la gestion des réseaux".

Les marchés publics "zone risquée", avertit Cédric Halin

"La société peut gérer les marchés publics," précise l'acte de délégation de pouvoirs publié le 18 juin au Moniteur. Et le document interne qu'a pu consulter la RTBF confie effectivement les marchés publics à RESA IT. "

Attention, danger !" met en garde Cédric Halin : "Les marchés publics, c'est une zone risquée. On passe des contrats, on risque d'engager la société pour des montants parfois très élevés. Il y a des risques. Des risques de corruption, des risques de collusion, ça arrive dans toute une série de marchés. Et donc je trouve assez inquiétant que le conseil d'administration de RESA accepte de supprimer sa compétence en matière de marchés publics au profit d'une filiale".

"Eviter de devoir obtenir l'approbation de la tutelle pour chaque marché"

Avant de créer sa "filiale opérationnelle", RESA en a fait part à la CWAPE. Dans son rapport de ce lundi, le régulateur qu'en ce qui concerne "le transfert de la gestion des marchés publics, RESA justifiait celui-ci par le fait que la tutelle sur les marchés publics (...) serait moins contraignante pour les filiales des intercommunales (...) que pour les intercommunales elles-mêmes. Filialiser cette activité ne dispenserait pas RESA S.A. du respect de la réglementation en matière de marchés publics mais permettrait d'en accélérer la gestion en évitant de devoir obtenir l'approbation de la tutelle pour chaque marché."

La CWAPE a répondu "par courrier du 4 mars 2019 adressé à RESA, (...) qu’elle était d'avis que les tâches qui seraient transférées constituent bien des activités (implicitement ou explicitement) visées à l'article 11 du décret et pouvaient donc, en principe, être confiées à une filiale."

"Même s'ils estiment respecter la loi" / "Un modèle qui existe dans tous les GRD"

"La CWAPE valide un modèle qui existe dans tous les GRD", commente la chargée de communication de l'intercommunale. A contrario, "même s'ils estiment respecter la loi", nous confiait Cédric Halin avant la publication du rapport, "je rappelle que Stéphane Moreau a toujours dit que tout ce qu'il avait fait était parfaitement légal. Ca pose question en termes de contrôle démocratique."

Cette mise en garde de Cédric Halin ne rencontre donc pas le raisonnement du Régulateur. Le rapport de la CWAPE sur les GRD et leurs filales est sorti ce lundi matin et est disponible ici.