Reprise progressive pour les médecins généralistes

Depuis 3 mois, les médecins généralistes favorisent les consultations par téléphone. Petit à petit, eux aussi se déconfinent. Le mois dernier, certains avaient déjà rouvert les portes de leur cabinet pour deux ou trois patients par jour. C’est le cas de Charlotte Duysens, médecin généraliste à Herve. Aujourd’hui, elle reprend progressivement les consultations à raison d’une dizaine de clients par jour.

"On a repris progressivement les consultations depuis 4 semaines. Et puis, maintenant, on est à une dizaine de patients qu’on n’a plus vu depuis trois mois qu’il faut suivre pour des pathologies chroniques", ajoute Charlotte Duysens, médecin généraliste. Les consultations n'englobent pas encore les visites de routine.