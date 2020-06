Reprise du tourisme en région liégeoise: entre soulagement et incompréhension

Dans le secteur du tourisme, certains sont bien sûr soulagés des nouvelles mesures de déconfinement annoncées par le conseil national de sécurité. C'est le cas par exemple des propriétaires de gîtes ou d'hôtels.

Un soulagement à nuancer toutefois. Certaines conditions restent floues, et certaines activités sont toujours interdites: les thermes notamment ou encore les parcs d'attraction.

Dès lundi, les excursions et les séjours seront donc autorisés en Belgique.

Les gîtes, les hôtels et les chambres d'hôtes pourront à nouveau accueillir des clients. Un feu vert salué par tout un secteur.

On va enfin pouvoir dire à nos clients qu'ils peuvent revenir

A Aywaille, Bernadette Muylkens gère, depuis 13 ans, quatre "bed & breakfast". Et elle est impatiente de reprendre ses activités. D'autant qu'au niveau des réservations, tous les week-ends sont déjà complets à partir de la semaine prochaine: "Maintenant, on va pouvoir enfin dire à nos clients qu'ils peuvent revenir. On a choisi, en ce qui nous concerne, de travailler sur deux chambres pour le moment, et pas les quatre. Les deux chambres sont éloignées l'une de l'autre. Au niveau de la table du petit-déjeuner, étant donné que c'est une très grande table, on a la possibilité de mettre une séparation pour chaque couple. Maintenant, ça enlève une partie du charme de la chambre d'hôte qui est quand même un lieu de rencontre".

Les gens peuvent se rendre dans des thermes à 40 km d'ici, mais nous, nous devons rester fermés

Du côté des centres de thermalisme, par contre, c'est la soupe à la grimace. Toujours pas de date de réouverture et pas de directives claires pour une reprise. Séverine Philippin est directrice générale des Thermes de Spa: "Notre ressenti, c'est un petit peu de l'injustice à nouveau puisque, alors qu'à 40 kilomètres au nord ou à l'est, on peut trouver des sites concurrents à nous et que les gens peuvent s'y rendre, nous, nous devons rester fermés. Donc c'est effectivement l'incompréhension".

Quant aux parcs d'attractions, ils ne rouvriront pas avant le 1er juillet.

Et les vacances à l'étranger?

En ce qui concerne les vacances à l'étranger, la Belgique rouvre ses frontières le 15 juin. Reste à s'assurer que nous serons les bienvenus. Des discussions sont en cours au niveau européen.

Les voyages hors Europe, eux, restent interdits pour l'instant.