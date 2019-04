Reprise du Jardin des Bégards : la Ville de Liège peine à trouver sa perle rare

Un bâtiment rutilant, un restaurant tout neuf dans un écrin de verdure en plein cœur de Liège. L'ancien établissement "Le jardin des Bégards" se cherche un nouvel occupant. Mais pour l'instant, c'est chou blanc en cuisine.

Un cahier des charges exigent

Plusieurs mois de travaux, un investissement de 650 000 euros : le lieu, qui appartient à la Ville, a été entièrement rénové. Mais l'ancien exploitant, le chef étoilé François Piscitello ne reviendra pas. En cause : un sérieux différend financier avec la Ville.

La Ville de Liège est donc à la recherche d'un nouveau gérant pour ce lieu emblématique. L'appel à candidature est à présent clôturé. Il y a bien eu des prises de contacts, des visites et quelques marques d'intérêt, mais rien de concluant selon les personnes qui suivent ce projet à la ville.

Il faut dire que c'est un profil de haut vol qui est recherché. Au moins dix ans d'expérience dans l'HORECA dont cinq en tant que chef de cuisine et l'envie de valoriser les produits locaux et de saison. L'heureux élu aura la tête sur les épaules et un solide plan financier, sur cinq ans. Enfin, si le candidat a une petite étoile derrière son nom, c'est évidemment un plus !

Vers un nouvel appel à candidatures

Si le cahier des charges est aussi exigent, c'est que l'endroit a sa réputation à défendre. Les gourmets se souviennent du restaurant "Le jardin des Bégards" comme d'un haut lieu de la gastronomie liégeoise. La relève devra donc se montrer à la hauteur.

Mais jusqu'ici, aucun projet, aucun repreneur qui remplisse vraiment toutes ces attentes. La régie foncière devrait donc lancer un nouvel appel à candidature.