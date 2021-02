Reprise des tests salivaires à l'université de Liège

Les tests salivaires ont redémarré ce lundi sur les différents campus de l'université de Liège.

Le test salivaire, développé par l'ULiège, s'effectue au moyen d'un kit d'auto-prélèvement de salive. Moins fiable que le test rhinopharyngé, il est toutefois très efficace, comme le rappelle Fabrice Bureau, Vice-recteur à la Recherche de l'ULiège. " Le test salivaire est fiable à 68% tandis que l'écouvillon rhinopharyngé est fiable à 80%, mais les personnes restent plus longtemps positives en salive qu'avec l'écouvillon rhinopharyngé. Donc, on va détecter plus vite quelqu'un qui est positif en salive".

Comme l'automne dernier, la participation à ce test est volontaire, gratuite et anonyme. L'université de Liège espère distribuer 15.000 kits de ces tests chaque semaine à son personnel et à ses étudiants pour permettre à ceux-ci un retour en présentiel progressif et sécurisé.