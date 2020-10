Reprise des tests de dépistage au CHU de Liège mais avec une organisation adaptée

Le CHU de Liège reprend ce lundi les tests Covid. Tous ses centres de dépistage sont à nouveau accessibles.

Le CHU avait fermé jeudi afin de résorber les retards dans les analyses de résultats.

Avec ou sans symptômes, le lieu diffère

Attention, l’organisation du CHU a été adaptée. Le Depist-Car sur le site du Sart-Tilman est accessible uniquement aux personnes symptomatiques, avec prescription (de 13 heures à 16h30).

Les patients sans symptômes doivent se rendre dans les autres centres du CHU.

Le CHU précise qu’il ne prend plus en charge les tests pour départ à l’étranger.

Les tests salivaires à la rescousse des centres de dépistage saturés

Avec la saturation des centres de dépistage, il devenait urgent de trouver des solutions alternatives. C’est ce que le CHU met en place dès ce lundi en généralisant les tests salivaires. Ces tests ont été conçus par les chercheurs de l’université de Liège et permettent, depuis la rentrée universitaire, de tester les étudiants et le personnel de façon massive.

La liste des centres de dépistage du CHU et les consignes

LES SYMPTOMATIQUES : AU DEPIST-CAR du Sart Tilman, du lundi au vendredi, de 13 heures – 16h30. TEST PCR NASOPHARYNGE. Uniquement patients symptomatiques (avec prescription médicale) et les patients pré-opération et pré-hospitalisation CHU (prescription du médecin CHU de Liège).

ATTENTION : Le CHU n’assure plus les prélèvements nécessaires pour les départs à l’étranger.

DANS LES CENTRES DE PRELEVEMENT DU CHU DE LIEGE (8 sites dès ce lundi) : TESTS SALIVAIRES dans huit centres (Esneux, Beaufays, Chaudfontaine, Fraiture, Haccourt, Tilff, Angleur, Soumagne – liste ci-dessous) sont équipés pour fournir les tests salivaires et les récupérer le lendemain.

Les tests salivaires sont destinés aux patients asymptomatiques ayant eu un contact à haut risque avec une personne COVID positive ou revenant de zone rouge. (Ce test est à faire au 5e jour après le contact ou le retour de zone rouge). Attention le test est à faire à jeun, au lever, sans s’être brossé les dents. Il faut soit une prescription médicale, soit un code SMS du TRACING (en 16 lettres et chiffres). ATTENTION : LE QR CODE du Passenger Location Form et le CODE DU CORONALERT NE SONT PAS DES CODES DE PRESCRIPTION ET NE SONT PAS VALABLES. Les personnes d’origine étrangère qui n’ont pas de carte avec un numéro national belge doivent se rendre au Depist-Car du Sart Tilman.

Les 8 centres sont OUVERTS du LUNDI au VENDREDI selon les horaires fixés. 120 tests sont disponibles par centre. D’autres centres devraient pouvoir ouvrir dans les prochains jours.

• CHU Esneux : Rue Grandfosse 31-33 - Horaire : 7h30-10h30

• CHU Beaufays : Voie de l’air pur, 133A – Horaire : 7h30-10h30

• CHU Chaudfontaine : rue Hauster, 9 – Horaire : 7h30-10h30

• CHU Fraiture : Rue Champ des Alouettes, 30-Horaire : 8 heures-11 heures

• CHU Haccourt : Av Reine Elisabeth, 26/15b - Horaire : 7h30-9h30

• CHU Tilff : Av. des Ardennes, 174 - Horaire : 7h30-9h30

• CHU Angleur : Rue Vaudrée, 40 - Horaire : 7h30-9h30

• CHU Soumagne : Av de la Résistance, 17 - Horaire : 7h30-10h30