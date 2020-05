Reprise des contrôles techniques des véhicules : rendez-vous et masque obligatoires

C’était la reprise des contrôles techniques pour tous les véhicules dans les centres autosécurité en Wallonie ce mercredi.

Pendant le confinement, seuls les vérifications et papiers des transporteurs essentiels et internationaux étaient pris en compte. Cette fois, c’est un redémarrage général et dès l’ouverture, il y avait déjà des files à Verviers notamment.

Sur rendez-vous uniquement

Camions, utilitaires, voitures personnelles, En temps normal, plus de 500 véhicules passent quotidiennement dans cette station de contrôle. Actuellement, ce sera un peu moins car il faut respecter de nouvelles mesures. " Les contrôles s’effectuent uniquement sur rendez-vous à prendre sur le site internet ou par téléphone. Les clients doivent aussi, comme notre personnel, porter un masque. On a aménagé les caisses à chaque fin de ligne de contrôle et le paiement s’effectue uniquement via un terminal électronique", précise Pol paquet, le directeur du centre Autosécurité Verviers.

En temps normal, une trentaine de personnes travaillent sur ce site. Ils ne sont plus qu’une vingtaine pour l’instant. Gel hydroalcoolique, distance de sécurité, aménagement du réfectoire, autant de mesures pour diminuer les risques" on a aussi des gants et des housses jetables pour les volants et les sièges", précise le directeur.

Délais prolongés

Il n’est pas nécessaire de se précipiter. Pour ceux dont la validité de certificat arrivait à échéance entre le 1er mars et le 3 mai, il est prolongé de 6 mois. Ceux qui doivent passer en mai obtiennent un moi de délai supplémentaire. Beaucoup ne le savent pas encore. L’autosécurité pourrait aussi élargir ses plages horaires si le groupe constate qu’il accumule trop de retard.