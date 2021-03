Reprise d'une partie des cours en présentiel dans l'enseignement supérieur. Et après ? "On ne sait pas très bien vers quoi on va"

C'est une sorte de nouvelle rentrée pour les étudiants du supérieur: 20% d'entre eux retrouvent en effet le chemin des auditoires ce lundi. 1 sur 5 donc pour maintenir la distance et le respect du code orange.

Lire aussi: Assouplissements en Belgique: retour très partiel au présentiel pour les étudiants du supérieur

C'est le cas à la Haute École Helmo Sainte-Croix à Liège, qui accueille de futurs enseignants. Et le directeur du département pédagogique, Etienne Sotiaux, est ravi de retrouver les étudiants: "C'est un métier relationnel. Ça n'a évidemment pas bien été vécu, et par les profs, et par les étudiants. Encore bien, ils peuvent aller en stage au deuxième quadri, et ça, ça leur permet de reprendre contact avec leur futur métier".

Pour les examens, on essaye d'anticiper au mieux

Ici, on est déjà dans la perspective de la suite, et la suite, ce sont les examens: "Là, c'est un problème aussi de pouvoir se projeter" explique Etienne Sotiaux. "En plus, nous avons des contraintes légales assez strictes, et donc avec les horairistes, qui sont vraiment les hommes et les femmes au front, on essaye d'anticiper au mieux, en ne sachant pas très bien vers quoi on va. On espère qu'un maximum d'examens se feront sur place. Ce n'est pas une question de triche, c'est plutôt une question de conditions des évaluations".