Réparé en Suisse, le Lidar vandalisé il y a 3 mois est de retour à Liège

Chauffards liégeois… Prenez garde ! Le Lidar de la police de Liège est réparé. Ce gros radar gris devrait être de retour dans les rues de la cité ardente dès la semaine prochaine. En attendant, la police a toutefois continué à verbaliser des excès de vitesse avec sa voiture-radar. Car le lidar lui, était hors d’usage depuis presque trois mois. La police a d’abord cru qu’il devrait en racheter un autre. Mais le Lidar a finalement pu être réparé comme l’explique Benoît Ferrière, porte-parole de la police de Liège : "au début du mois de septembre, dans le quartier du Thier à Liège, il a été dégradé au cours d’une nuit. Plusieurs individus ont bouté le feu en lançant des cocktails Molotov et en réussissant à briser la porte d’entrée du Lidar et à bouter le feu à l’intérieur."

Un appareil de mesure de la vitesse qui vaut plus de 100.000 euros

Ce genre de dégradation coûte cher. "Un Lidar coûte largement plus de 100.000 euros. Ce sont des réparations qui coûtent qui sont fatalement couvertes par une assurance de la société qui est basée en Suisse. Techniquement, il a dû faire un retour jusqu’à la société en Suisse. On a eu peur parce qu’on pensait franchement qu’il allait être déclaré déclassé et qu’à ce moment-là, il aurait fallu en reprendre un autre mais heureusement il a pu être réparé. Il est entre la Suisse et la Belgique et fera son retour dans la semaine prochaine. Il devra néanmoins être au préalable homologué par l’institut Vias comme instrument de mesure de la vitesse."